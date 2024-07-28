Tilki Kümese Girdi, Tavuk Kaçtı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde tilkinin kümese girmesi ve tavuğun kaçtığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Merkeze bağlı Beşkavaklar Mahallesi'nde Koray Topaloğlu'na ait evin yanındaki kümese tilki girdi. Bu sırada kümesin çatısında bulunan tavuk, tilkinin saldırısından kurtulmak için kanat çırparak evin girişinde yer alan tentenin üzerine uçtu.
Tavuğun kümese giren tilkiden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
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