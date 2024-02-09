Tilkinin av mesaisi kamerada - Son Dakika
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Tilkinin av mesaisi kamerada

Tilkinin av mesaisi kamerada

Ardahan'da kar kalınlığının bir metreye ulaşmasıyla aç kalan tilkiler, kar altında bulunan fareleri izleyerek avlıyor. Doğa fotoğrafçısı Erhan Deniz tarafından çekilen görüntülerde, bir kızıl tilki kar altındaki fareyi yakalamak için 30 saniye boyunca bekliyor ve ardından hızla zıplayarak avını yakalıyor.

09.02.2024 23:45  Güncelleme: 23:46
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Tilkinin av mesaisi kamerada

ARDAHAN - Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı Ardahan'da, aç kalan tilkiler kar altında bulunan fareleri hareketlerine göre izleyerek yakalıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ve sıcaklığın sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Ardahan'da, yaban hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Ardahan ovasının karla kaplı tarlalarında aç kalan tilkilerin fare avı kameralara yansıdı.

Aç kaldıklarında araziye çıkan tilkiler, kar altında bulunan fareleri hareketlerine göre izleyerek yakalıyor. Farelere odaklanan tilkiler, yaklaşık 30 saniye hiç kıpırdamadan avının hareketini takip ediyor ve bir anda yaklaşık 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüyor. Tilkiler burada yakaladıkları fareleri yiyerek karnını doyurmaya çalışıyor.

Doğa fotoğrafçısı Erhan Deniz tarafından çekilen görüntülerde, bir kızıl tilki kar altındaki fareyi yakalamak için 30 saniye boyunca kıpırdamadan bekliyor. Tilki daha sonra bir anda 1 metre zıplayarak kafasını kara gömüp avını yakalıyor.

Kaynak: İHA

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