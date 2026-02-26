SİİRT'in Tillo ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan 2 keçiyi, köylülerin çalışmasıyla kurtarıldı.
Tillo ilçesi Hatrant Köyü kırsalında kayalıklarda mahsur kalan 2 keçi için sahibi Hüseyin Toprak, köylülere haber verdi. Keçiler, köylüleri yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla halat yardımıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.
Son Dakika › Güncel › Tillo'da Mahsur Keçiler Kurtarıldı - Son Dakika
