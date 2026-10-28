Timsal Karabekir, İstanbul'da "Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun" söyleşisine katıldı - Son Dakika
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Timsal Karabekir, İstanbul'da "Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun" söyleşisine katıldı

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Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, İstanbul'da Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında "Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun" konulu söyleşiye katıldı.

Kazım Karabekir'in kızı Timsal Karabekir, İstanbul'da Cumhuriyet'in 103. yılı etkinlikleri kapsamında "Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun" konulu söyleşiye katıldı.

İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından Kadıköy'deki müdürlük binasının Bilişimle Değişim Salonu'nda düzenlenen söyleşiye katılan Karabekir, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümünü kutladı.

Karabekir, arşivindeki fotoğraflar eşliğinde babası Kazım Karabekir Paşa'nın askeri hayatı, Milli Mücadele dönemindeki faaliyetleri ve savaş mağduru yetim çocukların eğitimine yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

İstanbul Boğazı'na demirleyen düşman gemilerini gören babasının yemin ettiğini söyleyen Karabekir, "Mondros Ateşkes Antlaşması sonrası İstanbul'a geldiğinde yabancı zırhlıların padişahın sarayına toplarını doğrulttuğunu gördü. Orada bir yemin etti, 'Tek dağ başı mezar oluncaya kadar çarpışacağım.' dedi." ifadelerini kullandı.

Çanakkale Savaşı döneminde yaşanan imkansızlıklara ve askerlerin yemek listesine değinen Karabekir, "Sabah şekersiz üzüm hoşafı, öğlen yemek yok, akşam yemek yok, ekmek yarım. İşte bu vatanın nasıl kurtulduğunu bilmeyenlere ya da bilmek istemeyenlere bunları anlatmak şehitlerimize olan vicdan borcumuzdur." diye konuştu.

Karabekir, babasının Doğu'da 7 bine yakın yetim çocuğa sahip çıkıp eğitim verdiğini vurgulayarak, "Ermeni yetimlerin yaptığı karakalem çiziminde Kazım Karabekir vardı. Çizimin altında 'Yetimler Babası Kahraman Kazım Karabekir Paşa Hazretlerine' imzası vardı. Çocuk hangi milletin çocuğu olursa olsun kutsaldır." ifadesini kullandı.

Geleceğe sahip çıkmak için tarih bilincinin şart olduğuna dikkati çeken Karabekir, "Kars'ta Gazi Muhtar Paşa Konağı'nda gördüğüm 'Tarihini bilmeyenin coğrafyasını başkaları çizer' yazısı beni bugünlere getirdi. Eğer gençler tarihini bilmezse kim ne derse inanır, onlar için coğrafyayı başkaları çizebilir. Babamın da kitaplarında belirttiği gibi hiçbir devlet bir diğerinin dostu değildir, menfaati olduğu sürece dost görünür. Mesleğimiz ne olursa olsun kendi tarihimizi sağlam şekilde öğreneceğiz." dedi.

Söyleşi, İstanbul Anadolu Denetimli Serbestlik Müdürü Seviyya Sancı ve Müdür Yardımcısı Yavuz Kaya tarafından Timsal Karabekir'e plaket takdim edilmesi ve hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA
Kazım KarabekirİstanbulGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Timsal Karabekir, İstanbul'da "Dünü Unutma Yarına Hakkın Olsun" söyleşisine katıldı - Son Dakika
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