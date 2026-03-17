Tinubu'dan İngiltere'ye Tarihi Ziyaret

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, 37 yıl aradan sonra İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Tinubu'nun resmi temaslarda bulunmak üzere ülkesinden ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, Tinubu'nun İngiltere ziyaretinin, "Nijerya liderinin son 37 yıldaki ilk resmi ziyareti olma" özelliğini taşıdığı ifade edildi.

Tinubu'nun, İngiltere Kralı 3. Charles'ın ev sahipliğinde 18-19 Mart'ta temaslarda bulunacağı aktarılan açıklamada, Windsor Kalesi'nde Kral tarafından ağırlanacak olmasının ziyareti ayrıca önemli kıldığı vurgulandı.

Açıklamada, ziyaretin, Nijerya ile İngiltere arasındaki köklü ilişkilerin güçlendirilmesine ve göç, ticaret, yatırım ile kültürel işbirliği gibi alanlarda yeni ortaklık fırsatlarının değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildiğine işaret edildi.

Tinubu'nun ziyaret kapsamında "Nigerian Modernism" sergisinin onur konuğu olacağı, İngiliz ve Nijeryalı iş dünyası temsilcileri ile diaspora üyelerinin katılacağı bir resepsiyona da iştirak edeceği kaydedildi.