TİP: 6-7 Eylül'de de barış ve kardeşlik için mücadele kararlılıkla sürecek - Son Dakika
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TİP: 6-7 Eylül'de de barış ve kardeşlik için mücadele kararlılıkla sürecek

TİP: 6-7 Eylül\'de de barış ve kardeşlik için mücadele kararlılıkla sürecek
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Türkiye İşçi Partisi, 6-7 Eylül olaylarının egemenlerin kanlı bir tertibi olduğunu belirtti. Parti, tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı olduğunu vurgulayarak barış ve kardeşlik için mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), 6-7 Eylül olaylarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı ve onun siyasi uzantıları olduğunun bilinciyle, ülkemizde barışı ve kardeşliği kazanmak için mücadeleyi sürdüreceğiz" denildi.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"6-7 Eylül 1955 tarihlerinde İstanbul'daki Rum halkına dönük sistematik kara propaganda sonucunda yaşanan pogrom, halkların birbirine düşmanlaşmasından beslenen egemenlerin kanlı bir tertibi olarak hafızamızda. Tüm halkların asıl düşmanının patron sınıfı ve onun siyasi uzantıları olduğunun bilinciyle, ülkemizde barışı ve kardeşliği kazanmak için mücadeleyi sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA

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