TİP, fon krizinde TPA komisyonu ve 320 bin katılımcı için taleplerini açıkladı - Son Dakika
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TİP, fon krizinde TPA komisyonu ve 320 bin katılımcı için taleplerini açıkladı

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TİP, fon krizinde TPA komisyonu ve 320 bin katılımcı için taleplerini açıkladı
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TİP, fon krizinde Akın Gürlek'in ve SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve MKK yöneticilerinin istifasını istedi. Parti, TBMM'de TPA Suç Örgütü için komisyon kurulmasını, 320 bin katılımcının zarar görmemesi için Emlak Katılım'a devirden doğan kamu zararının karşılanmasını talep etti.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP), fon krizine ilişkin yapılan açıklamada, SPK, Borsa İstanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu yöneticilerinin istifasını, TBMM'de Tera-Pusula-Ankara (TPA) Suç Örgütü'nü araştırmak üzere komisyon kurulmasını ve milletvekilleri ile eski milletvekilleri ve bakanların malvarlıklarının açıklanması istendi.

TİP'in sosyal medya hesabında, "Siyasetten bürokrasiye kadar pek çok kurumun karıştığı fon vurgunu skandalının faturasını birkaç 'çürük elmaya' çıkarıp işin içinden sıyrılamazsınız. Yüzbinlerce emekçinin mağduriyetinin giderilmesi için aşağıdaki taleplerin derhal karşılanması zorunludur" ifadeleri kullanılarak altı maddelik talep listesi paylaşıldı.

Listede şu maddelere yer verildi:

"1. Yaşanan organize suçun merkezinde, denetleme ve düzenleme yetkisini kullanmayan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bulunmaktadır. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in eşi de bu kurumun yönetim kurulu üyesidir. Ortada bir çıkar çatışması olduğu için, soruşturmanın sağlıklı yapılabilmesi adına Akın Gürlek istifa etmelidir.

2. SPK, Borsaistanbul, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun tüm yönetim kurulları ve üst düzey yöneticileri derhal istifa etmeli, bu kişiler hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı soruşturma izni vermeli ve adli soruşturma başlatılmalıdır. Bu kurum ve kuruluşlarda kıdem süresi en yüksek olan ve yetkinlik sahibi kişiler geçici olarak yönetim kurullarında görev almalıdır.

3. TBMM bünyesinde Tera-Pusula-Ankara (TPA) Suç Örgütünü araştırmak üzere bir araştırma komisyonu kurulmalıdır. TPA Suç Örgütü mensubu tüm milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren bürokratlar ve siyasi parti yöneticilerinin yapmış oldukları işlemlere dair bilgi ve belgeler kurulacak komisyon ile doğrudan paylaşılmalıdır.

4. TPA Suç Örgütü üyesi olduğu kamuoyunca da tespit edilen Fatma Betül Sayan Kaya hakkında derhal adli soruşturma başlatılmalı, suça konu fiilleri cezalandırılmalıdır. Bu organize suçun içinde başka hangi siyasilerin ve bürokratların olduğunu anlayabilmemiz için tüm AKP üst düzey yöneticilerinin SPK işlemleri kamuoyuna açıklanmalıdır.

5. Tüm milletvekilleri ile eski milletvekilleri ve bakanların malvarlığı kamuoyuna açıklanmalıdır.

6. Katılımevim katılım finans kuruluşuna taksitlerini ödeyen 320 bin katılımcının zarar görmemesi için, bu firmanın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devredilmesinin yarattığı kamu zararı el konulan mal varlıklarından ve bloke edilen tutarlardan karşılanmalıdır."

Açıklamada, fon krizine ilişkin elinde bilgi ve belge olan yurttaşların, [email protected] adresinden iletişime geçebileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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