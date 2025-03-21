TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Adalet İçin Bugün Harekete Geçiyoruz - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Adalet İçin Bugün Harekete Geçiyoruz

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İstanbul'da eylemler düzenlendiğini açıkladı ve tüm Türkiye'yi Saraçhane'ye yürümeye davet etti. Baş, adalet çağrısı yaparak, haksızlığa karşı ses çıkarmak gerektiğini vurguladı.

21.03.2025 13:36  Güncelleme: 14:48
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(İSTANBUL) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tüm Türkiye'de parti örgütlerimiz eylemler düzenliyor, dayanışmayı büyütüyor. Haksızlığa ses vereceğiz. Akşam ise büyük bir kuvvetle Saraçhane'ye yürümek üzere saat 19.30'da Vezneciler Metro Durağı'nda buluşuyoruz. Hepinizi bekliyorum. Adalet için yarın çok geç, hemen bugün isteyeceğiz" ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 3'üncü günde de Türkiye genelinde eylemler devam edecek. TİP Genel Başkanı Erkan Baş, bugün partinin eylem yapacağını belirterek, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün hep birlikte direnme, hep birlikte kazanma günü. Tüm Türkiye'de parti örgütlerimiz eylemler düzenliyor, dayanışmayı büyütüyor. Haksızlığa ses vereceğiz. Ben heyetimizle birlikte önce saat 16.00'da Özgür Özel'i İBB'de ziyaret edip, kendisine dayanışma duygularımızı ileteceğim. Ardından 17.30'da halk iradesini gasbedenlere karşı direnişin öncülüğünü üstlenen, umudu büyüten gençlerin Beyazıt Meydanı'ndaki buluşmasında yanlarında olacağım. Akşam ise büyük bir kuvvetle Saraçhane'ye yürümek üzere saat 19.30'da Vezneciler Metro Durağı'nda buluşuyoruz. Hepinizi bekliyorum. Adalet için yarın çok geç, hemen bugün isteyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Adalet İçin Bugün Harekete Geçiyoruz - Son Dakika

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