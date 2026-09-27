TİP, Kaya\'nın istifasını fon vurgunu diye yorumladı, sorumluların istifasını istedi

TİP, Kaya'nın istifasını fon vurgunu diye yorumladı, sorumluların istifasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİP, Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasını sosyal medyadan değerlendirdi. Açıklamada, istifanın sorunu çözmediği, fon vurgununun iktidar çevreleriyle yakından ilişkili olduğunu gösterdiği belirtildi; sorumluların istifası ve emekçi mağduriyetinin giderilmesi istendi.
(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına ilişkin yapılan açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sorunun çözüldüğünü değil, fon vurgununun iktidar çevreleriyle çok daha yakından ilişkili olduğunu gösterir. Yüz binlerce emekçi yoksullukla boğuşurken siyasiler milyarlarca liralık kazanç elde ediyorsa, bu düzen bir bataklık düzenidir. Hepsi açığa çıkarılsın" ifadeleri kullanıldı.
TİP'in sosyal medya hesabından AK Partili Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifasına ilişkin yapılan açıklamada, "Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sorunun çözüldüğünü değil, fon vurgununun iktidar çevreleriyle çok daha yakından ilişkili olduğunu gösterir. Yüz binlerce emekçi yoksullukla boğuşurken siyasiler milyarlarca liralık kazanç elde ediyorsa, bu düzen bir bataklık düzenidir. Hepsi açığa çıkarılsın. Sorumlular istifa etsin. Emekçilerin mağduriyeti giderilsin" denildi.
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