(ANKARA) - TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, fonlardan çıkan paraların finansman kaynaklarının, kamu kurumlarının rolünün ve olası siyasi ve bürokratik sorumluların araştırılmasını istedi. Şık yazılı açıklamasında, "Özenle seçilerek sızdırılan şüpheli ifadeleriyle soygunun sorumlularının sadece finans bürokrasisi mensupları olduğuna inanmamız istenirken talan ve yağma düzeninin siyasi ayağı da gizlenmeye çalışılıyor." dedi.

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul Para Piyasası üzerinden gerçekleştirilen milyarlarca liralık borçlanmaları ve kamu kaynaklarının kullanılıp kullanılmadığını gündeme taşıdı. Şık, Mehmet Şimşek ve Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, fonlardan çıkan paraların finansman kaynaklarının, kamu kurumlarının rolünün ve olası siyasi ve bürokratik sorumluların araştırılmasını istedi.

Şık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Fon soruşturması kapsamında Borsa İstanbul Para Piyasası üzerinden gerçekleştirilen borçlanmalar, kamu kaynaklarının kullanımı ve fonlardan çıkan paraların finansman kaynağı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi daha verdik.

Kamuya açık Takasbank istatistiklerinde yer alan verilerde, Borsa İstanbul Para Piyasası işlem hacminin 2026 yılı içerisinde belirgin biçimde yükseldiği, ağustos ayında günlük yaklaşık 120 milyar TL seviyelerine ulaştığı, 17 Eylül sonrasında ise hızla gerilediği ve 23 Eylül itibarıyla günlük yaklaşık 1 milyar TL seviyelerine kadar düştüğü yönünde veriler bulunmaktadır. Buna karşılık, benzer bir para piyasası işlevi gören Takasbank Para Piyasası'nda aynı dönemde benzer ölçekte bir işlem hacmi daralması yaşanmadığına ilişkin veriler bulunmaktadır. Bu iki piyasa arasındaki farklılaşma, Borsa İstanbul Para Piyasası'nda borçlanan kuruluşların kimler olduğu, bu kuruluşlara hangi kurumların kaynak sağladığı ve söz konusu borçların geri ödenip ödenmediği sorularını gündeme getirmektedir.

Önergede özetle; yalnızca yatırımcıların parasını kaybetmesi meselesi olarak ele alınan fon soygununa dair soruşturmada, finansal sistemdeki para akışının ve varsa kamu kaynaklarının kimler tarafından, hangi kararlarla kullandırıldığının da belirlenmesine yönelik araştırmalar yapılıp yapılmadığına dair sorular yöneltiliyor.

Bazı fon şirketi sahibi ve yöneticileri ile finans bürokrasisinden seçilen 'fail kurbanlar' olan bazı bürokratları hapse atarak ya da sırtı sağlam olanları ev hapsiyle 'cezalandırarak' soygun örtbas edilmeye çalışılıyor. Özenle seçilerek sızdırılan şüpheli ifadeleriyle soygunun sorumlularının sadece finans bürokrasisi mensupları olduğuna inanmamız istenirken talan ve yağma düzeninin siyasi ayağı da gizlenmeye çalışılıyor. İktidar bileşenlerine mensup siyasetçiler ve o kirli iktidara yaslanarak devlet bürokrasinin tepe noktalarında yer bulanların da içinde yer aldığı, devletin denetleyici kurumların gözünün önünde ve o kurumların/makamların imkanları kullanılarak yıllara yayılan organize fon ve hisse soygununa dair hep birlikte, 'Hepiniz oradaydınız. Hesap vereceksiniz' denildiğinde örtbası engellemek mümkün."

TİP'li Şık şu soruların yanıtlanmasını talep etti:

"1-) TERA, Pusula, Hedef ve diğer portföy yönetim şirketlerine ait fonların 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde Borsa İstanbul Para Piyasası (BİAŞ Para Piyasası) üzerinden gerçekleştirdikleri toplam borçlanma tutarının tarih, tutar, vade ve borçlanan kuruluş bazında dağılımı nedir? Bu kuruluşlara doğrudan veya dolaylı olarak borç veren banka, aracı kurum, finansal kuruluş ve diğer tüzel kişiler hangileridir; sağladıkları finansman tutarları nedir?

2-) Söz konusu portföy yönetim şirketlerine, ilişkili aracı kurumlara, yatırımcı ödemelerinden (veya Bakan Mehmet Şimşek'in komisyonda da ifade ettiği gibi, 300 milyarlık yatırımcı çıkışı olarak değerlendirilmeyen ama araştırıldığı söylenen) doğan nakit ihtiyacının karşılanmasına; Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıf Bank başta olmak üzere kamu bankaları, Türkiye Varlık Fonu (TVF) şirketleri ve diğer kamu iştirakleri tarafından, Borsa İstanbul Para Piyasası üzerinden; doğrudan ya da dolaylı finansman sağlanmış mıdır? Sağlanmışsa hangi kurumlar tarafından, hangi tarihlerde ve ne kadar kaynak aktarılmıştır?

3-) Türkiye Sigorta'nın fon soruşturması kapsamında yaklaşık 16 milyar TL tutarında zarara uğradığı veya alacağının tahsilinde sorun yaşadığı iddia edilmiştir. İddialar doğruysa bu tutar hangi fonlara, hangi finansal araçlar üzerinden, hangi tarihlerde ve kimlerin onayıyla aktarılmıştır?

4-) Borsa İstanbul Para Piyasası'nda Ağustos 2026'da günlük 120 milyar TL seviyesine çıkan işlem hacminin; 17 Eylül'de 20 milyar TL'ye, 23 Eylül'de Emre Tezmen'in tutuklanmasının ardından ise 1 milyar TL seviyelerine gerilemesinin nedeni nedir? Eylül ayında vadesi gelen borçların ne kadarı zamanında ödenmiş ne kadarı temerrüde düşmüş veya yeniden yapılandırılmıştır? Bu alacakların ne kadarı kamu bankaları ve kamu iştiraklerine aittir?

5-) Borsa İstanbul Para Piyasası'nda 26 Ağustos 2026 tarihinde yapılan vade değişikliğinin gerekçesi nedir ve bu değişiklik öncesi 3 aya kadar uzanan vadelerle yapılan borçlanmaların toplam büyüklüğü ne kadardır? TERA ve ilişkili şirketlerin kendi kurdukları fonların katılma paylarını teminat olarak kullanarak fon büyüklüklerini ve borçlanma kapasitelerini yapay biçimde artırdıkları iddiaları doğru mudur?

6-) TERA Portföy'ün 16 Eylül 2026 tarihinde Para Piyasası (TL) Fonu'nda temerrüt bildirdiği tarih itibarıyla fonun nakit varlığı, ödeme yükümlülüğü ve likidite açığı ne kadardır? Buna rağmen aynı gün, Fatma Betül Sayan Kaya'ya ait olduğu belirtilen hisse senedi virmanı karşılığında yaklaşık 2,2 milyar TL'lik ödeme hangi hesaptan ve hangi finansman kaynağıyla yapılmıştır? Benzer şekilde hisse virmanı karşılığında ödeme yapılan gerçek ve tüzel kişi sayısı ile toplam ödeme tutarı nedir?

7-) Olağan dışı para çıkışlarının yaşandığı 13-16 Eylül 2026 döneminde Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, SPK ve bankalar tarafından olağan dışı işlemler tespit edilerek hangi tedbirler alınmıştır? Ayrıca Borsa İstanbul Para Piyasası ile Takasbank Para Piyasası'nın 2025-2026 dönemindeki hacim, vade, teminat ve karşı taraf verileri geriye dönük ve karşılaştırmalı olarak incelenmiş midir; bu verilerin kamuoyuna açıklanması planlanmakta mıdır?

8-) Kamu kaynaklarının kullanıldığının tespiti halinde bu işlemlere onay veren yönetici ve kamu görevlileri hakkında idari veya adli soruşturma başlatılmış mıdır? Soruşturmanın finansman sağlayan bankalar, aracı kurumlar, kamu iştirakleri ve ilgili kamu görevlilerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi için Bakanlığınızca bir girişimde bulunulmuş mudur?"