TİP'ten CHP kurultay kararına sert tepki

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin "Bu karara ve Saray'ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz. Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray'ın kuklasıdır. İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız" açıklamasını yaptı.

TİP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına tepki gösterdi. Partinin X hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saray Rejimi, yargıyı bir kez daha rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaktadır. Bağımsız yargı değil iktidar tarafından alındığı herkesçe bilinen bu karar, Türkiye'nin tüm ilerici birikimine, demokratik değerlerine, hukuk devleti ilkesine ve emekçilere karşı sürdürülen Karşı Devrim teşebbüsünün en ciddi saldırılarından biridir. Trump'ı ve dünyanın bütün karanlık güçlerini arkasına alan Tayyip Erdoğan, halkın iradesine, halk egemenliğine karşı giriştiği bu savaşta başarılı olamayacak. İlan ediyoruz: Bu karara ve Saray'ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz. Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray'ın kuklasıdır. İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız."