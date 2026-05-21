TİP'ten CHP kurultay kararına sert tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TİP'ten CHP kurultay kararına sert tepki

21.05.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TİP, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nı iptal eden mahkeme kararına direneceklerini, bu karara vesile olan ve koltuğa geçmek isteyen herkesi ‘Saray’ın kuklası’ olarak nitelendirip tanımayacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptal kararına ilişkin "Bu karara ve Saray'ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz. Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray'ın kuklasıdır. İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız" açıklamasını yaptı.

TİP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararına tepki gösterdi. Partinin X hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saray Rejimi, yargıyı bir kez daha rakiplerini tasfiye etmek için kullanmaktadır. Bağımsız yargı değil iktidar tarafından alındığı herkesçe bilinen bu karar, Türkiye'nin tüm ilerici birikimine, demokratik değerlerine, hukuk devleti ilkesine ve emekçilere karşı sürdürülen Karşı Devrim teşebbüsünün en ciddi saldırılarından biridir. Trump'ı ve dünyanın bütün karanlık güçlerini arkasına alan Tayyip Erdoğan, halkın iradesine, halk egemenliğine karşı giriştiği bu savaşta başarılı olamayacak. İlan ediyoruz: Bu karara ve Saray'ın karşı devrimci saldırısına direneceğiz. Başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeye niyetlenen herkes Saray'ın kuklasıdır. İktidar icazetiyle CHP koltuğuna geçecek kişiyi siyaseten tanımayacağız."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİP'ten CHP kurultay kararına sert tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü Petrol fiyatları ABD-İran görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışıyla yüzde 5,5 düştü
Panathinaikos’ta Ergin Ataman depremi Panathinaikos'ta Ergin Ataman depremi
Konyaspor’da İlhan Palut geldi, bahar geldi Konyaspor'da İlhan Palut geldi, bahar geldi
EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi EFES-2026 Tatbikatı’nın gece safhası icra edildi
Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu Cansız bedeni doğal gaz borusuna asılı halde bulundu
Noah Sonko Sundberg, Süper Lig’e geri dönüyor Noah Sonko Sundberg, Süper Lig'e geri dönüyor

19:22
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
Kemal Kılıçdaroğlu: Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz
19:19
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’den ilk sözler
Mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel'den ilk sözler
18:48
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek’ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır
18:18
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Mutlak butlan kararını tanımıyoruz
18:10
Gürsel Tekin’in kayyumluk görevi son buldu
Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi son buldu
17:54
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
İşte CHP için verilen mutlak butlan kararının gerekçeleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 19:46:12. #7.13#
SON DAKİKA: TİP'ten CHP kurultay kararına sert tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.