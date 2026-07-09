TİP'ten Gözaltı Tepkisi

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, NATO protestosu nedeniyle 17 TİP üyesinin üç gündür gözaltında tutulduğunu belirterek,"Türkiye'yi ebediyen açık hava hapishanesine dönüştürmek istiyorsanız bilelim, değilse arkadaşlarımızı serbest bırakın" ifadelerini kullandı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, NATO protestosu nedeniyle aralarında TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, TİP Çankaya İlçe Başkanı Ilgın Baran Öcal ve TİP Ankara İl Gençlik Sorumlusu Oğulcan Boz'un da bulunduğu 17 kişinin üç gündür gözaltında tutulmasına tepki gösterdi.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Haydutların ülkemize gelip yeni emperyalist planlarını yaptığı NATO Zirvesi dün sona erdi ancak Saray'ın bu kanlı emelleri ifşa eden devrimcilere, sosyalistlere dönük öfkesi azalmadı. Hala onlarca yoldaşımız, yurttaşımız gözaltında ve cezaevinde tutuluyor. Bu zirveden emekçiler lehine bir sonuç çıkmaz dedik, öyle de oldu. Peki efendilerinize hoş görünmek dışında bir açıklaması olmayan bu zulüm ne zaman sona erecek? Türkiye'yi ebediyen açık hava hapishanesine dönüştürmek istiyorsanız bilelim, değilse arkadaşlarımızı serbest bırakın!"