TİP'ten Madenciler İçin Destek

(İZMİR) - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, İzmir'in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Eynez Madencilik AŞ'de çalışan işçilerin başlattığı eyleme desteğini bildirerek, "Türkiye'nin dört bir yanında açlık, sefalet, yoksulluk çeken, yarınlara dair kaygı taşıyan, çocuğunu okula gönderemeyen, okula gönderdiğinde beslenmesine kuru ekmek koyamayan annelere, babalara sesleniyorum; buradaki direniş, bu işçi arkadaşların direnişi, hepimiz adına verilen bir direniş" dedi.

Baş, İzmir'in Kınık ilçesinde faaliyet gösteren Polyak Eynez Madencilik AŞ'de çalışan işçilerin ücretlerinin eksik yatırılması ve iş güvenliği ihlalleri nedeniyle başlattıkları üretimi durdurma eylemine destek verdi.

İşçilere hitap eden Baş, "Eğer siz burada birliğinizi sağlarsanız, eğer siz burada hep beraber aklınızı, yüreğinizi, bileğinizi bu kavgada birleştirirseniz, emin olun sonunda kazanan siz olacaksınız. ve eğer siz bu birliğinizi daim kılarsanız, biz de üzerimize düşen ne görev varsa, ne sorumluluk varsa, bizden ne beklentiniz varsa bunu yerine getirmeye söz veriyoruz size" dedi.

"Bir tane amacımız var: İnsan gibi yaşamak istiyoruz"

İşçi sınıfının yaşadığı sorunlara da dikkat çeken Baş, şöyle konuştu:

"Kardeşim, nedir bu işçilerin bu memlekette çektiği? İnsanlar sabahın köründe kalkıyorlar, gece yarılarına kadar çalışıyorlar, didiniyorlar, emek veriyorlar. Yeri geliyor can veriyorlar, kanları dökülüyor. Bir tane amacımız var: İnsan gibi yaşamak istiyoruz. Evimize ekmek götürmek istiyoruz. Çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceğini güvence altına almak istiyoruz. Ama her seferinde bu patronlar ne yapıyor, ediyor; bütün yükü, bütün faturayı bize yüklemeye çalışıyorlar."

"Bir ölünce haber oluyoruz; iki, direnince haber oluyoruz"

Bu memlekette işçiler iki biçimde haber oluyorlar. Kimse yoksa biz bu memleketin 99'uyuz. Kimse 'Biz yaşıyor muyuz, yaşamıyor muyuz, nefes alıyor muyuz, almıyor muyuz, karnımız aç mıdır, tok mudur?' hiçbir şey düşünmüyor. Ama iki biçimde haber olabiliyoruz arkadaşlar: Allah göstermesin, bir ölünce haber oluyoruz; iki, direnince haber oluyoruz. Başka türlü haber olamıyoruz biz."

"Bu direniş haksızlıklara uğrayan bütün işçi arkadaşlar adına bir direniş"

İşçilerin başlattığı eylemin kıymetli olduğunu belirten Baş, şunları kaydetti:

"Belki alamadığınız bir maaş için direniyorsunuz. Belki evinize ekmek götürmek için direniyorsunuz. Ama bu direniş aynı zamanda Türkiye'nin dört bir yanında bu haksızlıklara uğrayan, henüz kol kola girememiş, henüz örgütlenmesini başaramamış bütün işçi arkadaşlar adına bir direniş."

O yüzden eğer sesimiz ulaşıyorsa Türkiye'nin dört bir yanındaki işçilere sesleniyorum: Türkiye'nin dört bir yanında açlık, sefalet, yoksulluk çeken, yarınlara dair kaygı taşıyan, çocuğunu okula gönderemeyen, okula gönderdiğinde beslenmesine kuru ekmek koyamayan annelere, babalara sesleniyorum; buradaki direniş, bu işçi arkadaşların direnişi, hepimiz adına verilen bir direniş."