TİP'ten Öğretmen Gözaltılarına Tepki

(ANKARA) - TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Ankara'da özel sektör öğretmenlerinin gözaltına alınmalarına tepki göstererek, "Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin hak mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacağız. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın" dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) GeneL Başkanı Erkan Baş, sosyal medyadan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Direnen öğretmenlerin eyleminde, sendika başkanı Eren Edebali ve Ankara İl Başkanımız Fırat Çoban'ın da aralarında olduğu onlarca yurttaşımız, yoldaşımız ve öğretmenimiz gözaltına alındı. Parti avukatlarımızla süreci yakından takip ediyoruz."

Çocuklarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimizin hak mücadelesinde onları asla yalnız bırakmayacağız. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın."