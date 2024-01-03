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TİP, Yargıtay'ın Can Atalay kararını darbe olarak nitelendirdi - Son Dakika
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TİP, Yargıtay'ın Can Atalay kararını darbe olarak nitelendirdi

Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın salıverilmesi kararına uymaması üzerine 'Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu sandıkla sağlayamayan Saray Rejimi'nin Anayasa'yı fiilen ortadan kaldırdığının ilanıdır. Bu bir yargı kararı değildir. Darbedir! Darbeye ve darbecilere geçit vermeyeceğiz' tepkisini gösterdi.

TİP, Yargıtay\'ın Can Atalay kararını darbe olarak nitelendirdi
03.01.2024 - 19:07,  Güncelleme: 19:08
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Türkiye İşçi Partisi (TİP), Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin; Anayasa Mahkemesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay'ın salıverilmesi kararına uymaması üzerine "Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu sandıkla sağlayamayan Saray Rejimi'nin Anayasa'yı fiilen ortadan kaldırdığının ilanıdır. Bu bir yargı kararı değildir. Darbedir! Darbeye ve darbecilere geçit vermeyeceğiz" tepkisini gösterdi.

TİP, resmi sosyal medya hesabından bu akşam yaptığı paylaşımla Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkında verdiği kararı "darbe" olarak niteledi. TİP açıklaması şöyle:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Hatay Mv. Can Atalay hakkındaki kararı, Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu sandıkla sağlayamayan Saray Rejimi'nin Anayasa'yı fiilen ortadan kaldırdığının ilanıdır. Bu bir yargı kararı değildir. Darbedir! Darbeye ve darbecilere geçit vermeyeceğiz!"

Kaynak: ANKA
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