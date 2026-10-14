TİP'in X hesaplarına erişim engeli - Son Dakika
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TİP'in X hesaplarına erişim engeli

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TİP\'in X hesaplarına erişim engeli
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Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli kararı verildi. TİP, kararın henüz uygulanmadığını belirterek fon vurgununu ifşa eden yayınları nedeniyle baskı ve sansürle karşılaştıklarını açıkladı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli getirildi. Türkiye İşçi Partisi'nden yapılan açıklamada, "Bir siyasi partinin sözünün engellenmeye çalışılması açıkça özgürlüklere ve hukuka aykırıdır, siyasi partilere dönük saldırı niteliğindedir. Saray rejimi, derinleşen yönetim krizini ve toplumun farklı kesimlerinden yükselen itirazları baskı, sansür ve yasaklarla bastırmaya çalışıyor" ifadesi kullanıldı.

Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Merkezi ile İstanbul İl Başkanlığı'nın X hesaplarına erişim engeli getirildi. Türkiye İşçi Partisi'nin sosyal medya hesabından karara yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Partimizin Genel Merkez ve İstanbul İl Başkanlığı X hesaplarına erişim engeli kararı verildiğini sosyal medya aracılığıyla öğrendik. Söz konusu kararlar ise henüz uygulamaya konmamıştır. Yaptığımız incelemede, fon vurgununu ifşa ettiğimiz açıklama ve yayınlarımız için bu baskı ve sansüre maruz kaldığımız anlaşılmaktadır. Bir siyasi partinin sözünün engellenmeye çalışılması açıkça özgürlüklere ve hukuka aykırıdır, siyasi partilere dönük saldırı niteliğindedir.

Saray rejimi, derinleşen yönetim krizini ve toplumun farklı kesimlerinden yükselen itirazları baskı, sansür ve yasaklarla bastırmaya çalışıyor. Kendisine yönelen her eleştirel sesi susturmayı, halkın örgütlü mücadelesini görünmez kılmayı ve toplumsal muhalefetin sesini kısmayı bir yönetme pratiği haline getiriyor.

Partimizin sosyal medya hesabına yönelik bu müdahale, yalnızca bir iletişim kanalının engellenmesi değil; halkın haber alma hakkına, düşünce ve ifade özgürlüğüne ve demokratik siyasete yönelik bir saldırıdır. Erişimi de engelleseler; sansürle, baskıyla da gelseler halkımızın emek, özgürlük, eşitlik ve adalet mücadelesini susturamayacaklar. Bu karanlık, ne olursa olsun bitecek. Baskılarınız sökmeyecek, halkın mücadelesi kazanacak. Biz kazanacağız."

Kaynak: ANKA
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