Erzurum'da yoldan çıkarak ağaçlara çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Şana idaresindeki 16 TM 580 plakalı tır, Erzurum-Oltu kara yolunun Başbağlar mevkisinde yoldan çıkarak ağaçlara çarptı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, ekiplerce çıkarılarak ambulansla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şana, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?