TIR Yangını Aileyi Zor Durumda Bıraktı

17.08.2025 12:29
Mardin’de TIR'ı yanan Akay, evini satışa çıkararak borçlarını ödemek istiyor. Sigorta zararı karşılamıyor.

MARDİN'de 6 çocuk babası Emrullah Akay, tek geçim kaynağı olan TIR'ı yanınca, borçlarını ödeyebilmek için yaşadığı evi satışa çıkardı. Akay, dorsedeki zararın sigorta şirketi tarafından karşılandığını, ancak TIR'ın çekici bölümündeki zararının kaskosu olmasına rağmen karşılanmadığını belirterek, şikayetçi oldu.

Olay, 4 Ekim 2024'te Derik ilçesi kırsal Köseveli Mahallesi'nde meydana geldi. Emrullah Akay'ın, Şanlıurfa'ya yük almaya giderken kullandığı 47 KG 941 plakalı TIR, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler, TIR'a bağlı 34 VJ 4083 plakalı dorseye de sıçradı. Yangın, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında TIR ve dorse kullanılamaz hale geldi. Yangın öncesi kasko ve sigorta işlemlerini yaptırdığını belirten Akay, sigorta şirketinin yalnızca dorsedeki zararı karşıladığını, TIR'ın çekici kısmına ilişkin zararının karşılanmadığını söyledi.

'GEÇİM KAYNAĞIM YANDI, ŞİMDİ DE EVİMİZDEN OLUYORUZ'

TIR'ın borcunun hala sürdüğünü ve bu nedenle evini satışa çıkardığını kaydeden Akay, konuyu yargıya taşıdığını ifade ederek, "Seyir halindeyken TIR'ım tamamen yandı. Kasko ve sigortası vardı ancak zararım karşılanmadı. Şirket 'elimizden bir şey gelmiyor' diyor. TIR'ın borcu duruyor. Bu nedenle evimi satmak zorundayım. Önce geçim kaynağım yandı, şimdi de başımızı soktuğumuz evden oluyoruz. 10 aydır sonuç alamadım, dosyayı avukata verdim. İnşallah ev satılmadan önce çözüm bulunur" diye konuştu.

'SİGORTA ŞİRKETİ ZARARI KARŞILAMIYOR'

Akay'ın avukatı Gurbet Bilbay ise "Müvekkilimin TIR'ı çekici kısmından başlayan yangınla tamamen yanıyor. Sigorta şirketi sadece dorse ücretini karşılıyor. Yangının su ısıtıcısından çıktığını iddia ediyorlar ama bu yönde hiçbir teknik rapor yok. Müvekkilimin ihmali bulunmadığı, resmi raporlarda açıkça görülüyor. Sigorta şirketi keyfi davranıyor. Müvekkilim evli ve 6 çocuk babası. Başka bir geliri yok. Hakkını yargı yoluyla arayacağız" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

