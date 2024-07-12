Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi Başbakan Rama'ya istifa çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi Başbakan Rama'ya istifa çağrısı

Geniş Video İzle

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestocular, belediye başkanlığı binasını molotof kokteyli atarak ateşe verdi. Protestocular, Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrısında bulundu ve ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın serbest bırakılmasını talep etti.

12.07.2024 12:39  Güncelleme: 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi

Başbakan Rama'ya istifa çağrısı

TİRAN - Arnavutluk'un başkenti Tiran'da hükümet karşıtı protestocular, belediye başkanlığı binasını molotof kokteyli atarak ateşe verdi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da muhalefetin çağrısıyla yüzlerce kişi akşam saatlerinde sokaklara döküldü. Başbakanlık Ofisi önünde toplanan hükümet karşıtı protestocular, yolsuzlukla suçladıkları Başbakan Edi Rama'ya istifa çağrısında bulundu. Protestocular daha sonra Rama'nın Sosyalist Partisinden olan Tiran Belediye Başkanlığına geçti. Bazı protestocular binayı molotof kokteyliyle hedef alarak ateşe verdi.

Eski Başbakan Berisha'nın serbest bırakılması istendi

Protestocular ayrıca 2005-2013 yılları arasındaki başbakanlık döneminde yolsuzluk yaptığı iddiasıyla ev hapsinde tutulan ve hakkında soruşturma başlatılan ana muhalefet lideri Sali Berisha'nın serbest bırakılmasını talep etti. Ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin lideri Berisha ev hapsinden yayınladığı video mesajında, "Arnavutluk, Avrupa'da muhalefet liderinin hiçbir gerçek, kanıt veya belge olmadan siyasi olarak tutuklandığı tek ülkedir. Edi Rama Arnavutların, muhalefetin ve adaletin olmadığı bir Arnavutluk istiyor" dedi.

Ana muhalefet lideri yolsuzlukla suçlanıyor

Arnavutluk'ta 1992-1997 yılları arasında cumhurbaşkanlığı, 2005-2013 yılları arasında başbakanlık yapan Berisha, görevde olduğu döneme ilişkin yürütülen bir yolsuzluk davası kapsamında Aralık ayının sonunda ev hapsine alınmıştı. Yurt dışına çıkması da yasaklanan 79 yaşındaki Berisha, 2005-2013 yılları arasındaki dönemde nüfuzunu kullanarak bir devlet arazisinin özelleştirilmesinde damadını kayırmakla suçlanıyor. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Berisha, Başbakan Edi Rama'yı muhalifleri susturmaya yönelik "siyasi saldırı" gerçekleştirmekle suçluyor.

Ana muhalefetteki Demokratik Parti, Başbakan Rama'yı adam kayırma ve yolsuzlukla suçlayarak ülkenin gençlerinin büyük bir kısmının daha iyi yaşam şartları için Avrupa ülkelerine göç etmesine neden olduğunu savunuyor.

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Edi Rama, Hükümet, Tiran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi Başbakan Rama'ya istifa çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:06 Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir Yeniden Refahlı Doğan Aydal: Anayasa değişmezse Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışına kaçabilir
12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
11:15 Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 13:41:47. #1.11#
SON DAKİKA: Tiran'da hükümet karşıtı protestocular belediye binasını ateşe verdi Başbakan Rama'ya istifa çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement