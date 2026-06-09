Tiran'da binlerce kişi Trump bağlantılı projeyi protesto ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tiran'da binlerce kişi Trump bağlantılı projeyi protesto ediyor

09.06.2026 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'ta Zvernec bölgesindeki turizm projesine karşı gösteriler 10 gündür sürüyor. Başkentte binlerce kişi, projenin Trump ailesiyle bağlantılı olduğunu iddia ederek Başbakan Rama'nın istifasını istiyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Avlonya (Vlora) kentindeki Zvernec bölgesinde planlanan turizm projesi karşıtı gösteriler, 10'uncu gününde de devam ediyor.

Başkentte, "Arnavutluk satılık değildir" sloganıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda toplanan göstericiler, Zvernec'teki bir sahilin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'le bağlantılı olduğu öne sürülen turizm projesi kapsamında satılmasını protesto etti.

Çeşitli pankart ve dövizlerin taşındığı gösteride, ellerindeki Arnavutluk bayraklarıyla vatandaşlar, Ulus Şehitleri Bulvarı'nda bulunan Başbakanlık binasına yürüdü.

Projenin iptali ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın istifasını isteyen göstericiler, protestoların devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili son günlerde ülkenin diğer şehirlerinin yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinde de gösteriler düzenlendi.

Başbakan Rama, "projenin Trump ailesine ait olduğu" yönündeki iddiaları reddetmişti

Arnavutluk basınındaki haberlerde, Arnavutluk Özel Savcılığının söz konusu projeye ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Rama ise CNN'e yaptığı açıklamada, Zvernec'teki projenin, Trump ailesine ait olduğu yönündeki iddiaları reddetmişti.

30 Mayıs'ta başlayan ve binlerce kişinin katıldığı gösterilerin 4'üncü gününde, polis göstericilere tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kushner'le bağlantılı olduğu belirtilen projenin maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olacağı ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Donald Trump, Turizm, Güncel, Tiran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da binlerce kişi Trump bağlantılı projeyi protesto ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van’da Uçkun Yoğun İlgi Görüyor Van'da Uçkun Yoğun İlgi Görüyor
Keskin Belediye Başkanı Cönger’e, “rüşvet“ soruşturması kapsamında hapis cezası Keskin Belediye Başkanı Cönger'e, "rüşvet" soruşturması kapsamında hapis cezası
Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem Küba açıklarında 6.1 büyüklüğünde deprem
Hakkari’de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı Hakkari'de ölü bulunan kadının eşi gözaltına alındı
5’inci kez alkollü direksiyon başına geçen sürücü kaza yapınca suçu başkasına attı 5'inci kez alkollü direksiyon başına geçen sürücü kaza yapınca suçu başkasına attı
Uşak’ta silah ve tarihi nitelikteki tüfekler ele geçirildi Uşak'ta silah ve tarihi nitelikteki tüfekler ele geçirildi

21:09
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
27 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 72 şüpheli gözaltına alındı
20:54
Aykut Kocaman’dan olumsuz not: O transferi istemiyor
Aykut Kocaman'dan olumsuz not: O transferi istemiyor
20:39
Trabzonspor’da Cham’ın yeni takımı belli oldu
Trabzonspor'da Cham'ın yeni takımı belli oldu
19:48
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran’ın saldırısına yanıt vereceğiz
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz
17:55
Kılıçdaroğlu’nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı
17:35
Muhareem İnce’den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Muhareem İnce'den günler sonra çağrı: Arınmak yetmez yüzleşmek zorundayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 21:37:10. #.0.5#
SON DAKİKA: Tiran'da binlerce kişi Trump bağlantılı projeyi protesto ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.