Tiran'daki Kütüphane Osmanlı Eserleriyle Zengin - Son Dakika
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Tiran'daki Kütüphane Osmanlı Eserleriyle Zengin

Tiran\'daki Kütüphane Osmanlı Eserleriyle Zengin

Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait 1 milyondan fazla eseri gün yüzüne çıkarıyor.

14.09.2024 11:16
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Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi, Osmanlı dönemine ait çok sayıda eseri bünyesinde barındırıyor.

100 yılı aşkın geçmişe sahip bir kurum olan ve bugün bünyesinde farklı alanlardan nadir eser ve koleksiyonlar barındıran Arnavutluk Ulusal Kütüphanesi, farklı yaş gruplarından okur ve araştırmacılardan yoğun ilgi görüyor.

Arnavutluk'un kültür alanındaki ilk devlet kurumu olarak 10 Temmuz 1920'de kurulan kütüphane, aralarında kitap, harita, atlas, mikrofilm ve diğer materyallerin yer aldığı 1 milyondan fazla esere ev sahipliği yapıyor.

Kütüphane bünyesinde çalışmalarını sürdüren "Sotir Kolea" merkezi de, oryantalist, İngiliz, Alman, Yunan, İtalyan, Fransız ve Rus klasik edebiyatı gibi çeşitli salonlarıyla ve içinde barındırdığı nadir kitaplarıyla, geçen yılın temmuz ayından bu yana okurlara hizmet veriyor.

Arnavutluk'taki komünist rejim döneminde el konulan çok sayıda kitabın, on yıllar sonra ilk defa bu merkezde halkın kullanımına açıldığı belirtiliyor.

"Oryantalist salonunda çeşitli dillerde 4 bin 526 kitap var"

"Sotir Kolea" Merkezi Oryantalist Salonu Müdürü Hisen Sulejmani, AA muhabirine, salondaki kitapların yüzde 60'ının Osmanlıca olduğunu söyledi.

Salonda hukuk, edebiyat, tarih, coğrafya, mimari, askeri ve dini alanlarda yayınların yanı sıra sözlük ve el yazmalarının bulunduğunu belirten Sulejmani, "Oryantalist salonunda çeşitli dillerde 4 bin 526 kitap var. Osmanlıca, Farsça, Arapça ve Türkçe kitaplarımız var. Bunun yanı sıra Orta Doğu veya Doğu dünyası hakkında İngilizce birkaç özel kitabımız da mevcut." dedi.

Sulejmani, "Oryantalist salonunun en eski kitapları arasında İstanbul'da hazırlanmış, Arapça Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Osmanlıca anlamlarını içeren yaklaşık 1576 tarihli Kur'an-ı Kerim tefsiri bulunuyor." diye konuştu.

Merkezin koleksiyonunda çeşitli kişisel el yazmaların da bulunduğunu belirten Sulejmani, bunların arasında 1821 yılına ait eski Türkçe şiirler ve bir sözlüğü içeren cep defteri olduğunu söyledi.

Sulejmani, Osmanlı Devleti'nin çeşitli karar ve olaylarının derlemelerini içeren, altın kaplama ve özel deri bir kapakla korunmuş 1905 yılına ait "Salname-i Devlet-i Aliye-i Osmaniye"nin, merkezdeki özel kitaplar arasında olduğunu vurguladı.

Oryantalist salonunda Şemseddin Sami'nin ilk baskı orijinal eserlerinin yüzde 80'inin ve Mehmet Akif Ersoy gibi yazarların yazdığı dergilerin bulunduğuna değinen Sulejmani, kaligrafi, yazı süslemeleri ve altın kaplama kitapların da yer aldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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