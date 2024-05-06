Tire Belediyesi Hıdırellez Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Tire Belediyesi Hıdırellez Şenliği Düzenledi

Tire Belediyesi Hıdırellez Şenliği Düzenledi

Tire Belediyesi, Hıdırellez dolayısıyla düzenlediği şenlikte vatandaşlara marul dağıttı ve Hıdırellez ritüellerini gerçekleştirdi. Programda halk oyunları gösterisi ve konser de yer aldı. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Hıdırellez'in kültürün en renkli öğelerinden biri olduğunu belirterek, gelecek nesillere aktaracaklarını söyledi.

06.05.2024 14:05
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Tire Belediyesi, Hıdırellez dolayısıyla şenlik düzenledi.

Derekahve'deki etkinliğe katılanlar dileklerini diledi, Hıdırellez ritüellerini yaptı.

Vatandaşlara, bereket ve bolluğun simgesi olarak marul dağıtıldı. Lokma ikram edilen programda halk oyunları gösterisi sunuldu, konser verildi.

Etkinlikte konuşan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Hıdırellez'in kültürün en renkli öğelerinden biri olduğunu ifade ederek, "Hıdırellez'i en güzel şekilde kutlayarak gelecek nesillere de aktaracağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tire Belediyesi Hıdırellez Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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