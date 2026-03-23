Tirebolu'daki Kazada 2 Kardeş Defnedildi
Tirebolu'daki Kazada 2 Kardeş Defnedildi

23.03.2026 14:40
Giresun'un Tirebolu ilçesindeki kazada ölen 2 kardeş, Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 kardeşten 2'si Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı.

Kazada yaşamını yitiren Ahmet (52) ve Selahattin Çakmak'ın (66) cenazeleri, Kürtün ilçesine bağlı Özkürtün Beldesi'ndeki Merkez Yeni Camii önüne getirildi.

Çakmak kardeşler, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Süme Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Bülbül Düzgün'ün (76) cenazesinin ise yarın Kocaeli'de defnedileceği öğrenildi.

Giresun'un Tirebolu ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın dereye devrilmesi sonucu Ahmet ve Selahattin Çakmak ile Bülbül Düzgün hayatını kaybetmişti.

Kardeşlerin İstanbul'dan bir yakınlarının cenazelerine katılmak üzere kente geldikleri belirlenmişti.

Kaynak: AA

Advertisement
