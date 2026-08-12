Tırın Dorse Altında Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde park haindeyken hareket eden tırın dorsesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Eceabat'a bağlı Yolağzı köyünde Üre Dağı mevkisinde tomruk taşıma işinde çalışan sürücü Hüseyin U, uyumak amacıyla park halindeki tırın dorsesinin altına uzandı.

Sürücü, bir süre sonra henüz belirlenemeyen nedenle hareket eden tırın 09 APD 941 plakalı dorsesinin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Hüseyin U'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Hüseyin U'nun cenazesi, Eceabat Devlet Hastanesi morguna götürüldü.