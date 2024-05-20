TİSK ve Türkiye Adalet Akademisi işbirliğiyle iş hukuku değerlendirildi

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Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Adalet Akademisi arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında düzenlenen 3. İş Hukuku Değerlendirme Sempozyumu'nda, bölge adliye mahkemeleri iş hukuku dairelerinin 2023 kararları değerlendirildi.

TİSK'ten yapılan yazılı açıklamada, 17-18 Mayıs'ta Sapanca'daki bir otelde düzenlenen sempozyuma, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkan ve üyeleri, Bölge Adliye Mahkemesi hakimleri ile akademisyenler, işçi ve işveren sendikalarının temsilcilerinin katıldığı bildirildi.

Çalışma hayatı açısında verimli ve birleştirici olan sempozyumun, bölge adliye mahkemelerinin iş hukuku dairelerinin 2023 yılı kararlarının değerlendirilmesi açısından da önemine işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİSK Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nevzat Seyok, sempozyumla bölge adliye mahkemeleri arasında içtihat farklılığını giderilmesinin amaçlandığını belirterek, "Bu kapsamda, iş yargısının tüm paydaşlarını, aynı platformda bir araya getirmeyi hedefledik ki etkin çözümlerle birliği sağlayalım. Her geçen gün artan iş davalarında hızlı ve içtihat farklılığı yaşanmadan karar alınması çalışma barışı için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Seyok, TİSK'in, iş yargılamasında çalışma hayatına fayda odaklı atılacak her adımda işbirliğine hazır olduğunu da vurguladı.