TKDK\'dan AA\'ya Ziyaret ve Kırsal Kalkınma Projeleri

30.03.2026 15:54
TKDK Antalya Ofisi Sorumlusu Hasan Çoban, AA ile kırsal kalkınma destekleri hakkında görüşme yaptı.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Antalya İl İrtibat Ofisi Sorumlusu Hasan Çoban, Anadolu Ajansı (AA) Antalya Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Çoban, ziyaretinde, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım ile görüştü. IPARD Programı destekleri hakkında bilgi veren Çoban, TKDK'nin Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakların ülkede kırsal kalkınma programlarının uygulanmasına yönelik faaliyetlerde kullanılmasını sağlamak amacıyla 2007'de kurulduğunu söyledi.

IPARD programı desteklerine değinen Çoban, 2017-2023 yıllarında IPARD II Programının 42 ilde uygulandığını belirterek, TKDK'nin 2011'den bu yana 26 binin üzerinde projeye ödediği 45 milyar lira hibe ile 98 milyar lira yatırımı ülke ekonomisine kazandırdığına dikkati çekti.

Çoban, IPARD III Programının 81 ilde uygulandığını ve 785 milyon avroluk hibe ve kırsal kalkınma projelerini desteklemeyi hedeflediğini ifade ederek, TKDK Antalya İl İrtibat Ofisinin de 2024'te açıldığını anlattı.

Antalya'da IPARD III Programı kapsamında 118 başvuru aldıklarını vurgulayan Çoban, söz konusu başvuruların kırsal kalkınmaya yönelik önemli projeler olduğunu söyledi.

AA Antalya Bölge Müdürü Yıldırım da Çoban'a, AA'nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

