TKP'den Gözaltılara Tepki: İmamoğlu ve Saymaz Derhal Serbest Bırakılmalı - Son Dakika
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TKP'den Gözaltılara Tepki: İmamoğlu ve Saymaz Derhal Serbest Bırakılmalı

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve gazeteci İsmail Saymaz başta olmak üzere, gözaltına alınan herkesin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu. AKP'nin uygulamalarının halkın seçme ve seçilme hakkını tehdit ettiğini belirten TKP, kamuoyunu örgütlenmeye davet etti.

19.03.2025 11:56  Güncelleme: 11:57
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(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin "Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere, bugün gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Halkımızı AKP zorbalığı karşısında örgütlü olmaya çağırıyoruz" denildi.

TKP, resmi sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama paylaştı. Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere, bugün gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Halkımızı AKP zorbalığı karşısında örgütlü olmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Açıklama şu şekilde:

"Bu sabah itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Gazeteci İsmail Saymaz'ın da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın kişi hakkında alınan gözaltı kararı kabul edilemez. İstanbul Valiliği'nin halkın olası tepkilerinin önüne geçme kaygısı ile İstanbul'a fiilen olağanüstü hal koşullarını dayatan kararları da bu kabul edilemez tablonun parçasıdır. Baskı ve kuralsızlık, yaşananları tarif etmekte yetersiz kalmaktadır. Halkın örgütlenme ve siyaset yapma hak ve iradesini tehdit olarak algılayan gerici bir zihniyet ve onun adaleti hiçe sayan uygulamaları ile karşı karşıyayız. Bu tarikatlar ve holdingler düzeninin tüm karanlığını temsil etmekte olan AKP iktidarı yönetememekte, yönetemediği için saldırganlaşmaktadır.

"AKP'nin, kendi aleyhine olduğu takdirde halkın seçme ve seçilme hakkına tahammülü bulunmamaktadır"

İmamoğlu'na yönelik art arda atılan adımlar, içeriklerinden bağımsız olarak tek bir şeye işaret etmektedir: AKP'nin, kendi aleyhine olduğu takdirde halkın seçme ve seçilme hakkına tahammülü bulunmamaktadır. Gazeteci İsmail Saymaz'ın Gezi Direnişi ile ilişkilendirilerek gözaltına alınması ise, halkın siyaset yapma ve ülke yönetimi hakkında söz söyleme hakkının yok sayılmasından başka bir anlam ifade etmemektedir.

Gezi Direnişi'nde ortaya çıkan halk iradesi, uluslararası güçlerin veya AKP iktidarının kendi ortaklarının her tür girişimine rağmen istismar edilememiş; Cumhuriyet, laiklik ve bağımsızlık savunusuna gölge düşürülememiştir. Dahası, Gezi Direnişi'nin ilişkilendirildiği "Arap Baharı", bölgemizde AKP'nin de dahlinin ve onayının olduğu emperyalist plan ve müdahalelerin bir parçası; Soros ise AKP ve bir dönem ortağı olan Fethullah Gülen tarikatının Türkiye'de Cumhuriyet'in tasfiyesi doğrultusunda açıktan işbirliği yaptığı uluslararası bir sermaye organizasyonunun adıdır. Halkın örgütlenme ve siyaset yapma hakkını savunmak, bu akıldışı dayatmalara karşı verilebilecek en güçlü yanıttır.

"Halkımızı AKP zorbalığı karşısında örgütlü olmaya çağırıyoruz"

En başından beri AKP'nin karşısında tereddütsüz tutum alan partimiz, iktidarın siyaset alanına dönük bu pervasız saldırılarının karşısındadır. Ekrem İmamoğlu'nun temsil ettiği sınıfsal, siyasi ve ideolojik çizgiye olan mesafemiz, partimizin bu tavrının önünde bir engel değildir. TKP, siyasi ve hukuki saldırılarının şiddetini artırmaya karar verdiği anlaşılan AKP'nin, genel oy hakkının gasp edilmesi ve siyaset alanının daraltılması doğrultusundaki bütün girişimlerinin karşısında duracak, siyasi takvimini ve önceliklerini buna göre gözden geçirecektir. Ekrem İmamoğlu ve İsmail Saymaz başta olmak üzere, bugün gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır. Halkımızı AKP zorbalığı karşısında örgütlü olmaya; giderek derinleşen bir yönetme krizi yaşayan düzenin karşısına emekçi halkın Cumhuriyetçi, devletçi, aydınlanmacı, yurtsever seçeneğini güçlendirmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İsmail Saymaz, Politika, İstanbul, Türkiye, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP'den Gözaltılara Tepki: İmamoğlu ve Saymaz Derhal Serbest Bırakılmalı - Son Dakika

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