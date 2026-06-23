TKP'den NATO Zirvesi Yasaklarına Dava - Son Dakika
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TKP'den NATO Zirvesi Yasaklarına Dava

23.06.2026 17:21
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TKP, Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi öncesi gösteri yasaklarını mahkemeye taşıdı.

(ANKARA)- Türkiye Komünist Partisi (TKP), Ankara Valiliği'nin NATO Zirvesi öncesinde kentte toplantı ve gösterilere yönelik aldığı yasak kararının iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle dava açtı.

Ankara'da 7-8 Temmuz günlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde Ankara Valiliği tarafından kent genelinde belirli süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yönelik kısıtlama kararı alındı. Karara tepki gösteren TKP, düzenlemenin iptali ve yürütmesinin durdurulması talebiyle yargıya başvurduğunu açıkladı. TKP tarafından açılan davada 26 maddeyle Valilik kararının hukuksuz olduğu savunuldu. TKP daha önce, "NATO onursuzluk ve ölümdür. Yaşasın yaşam, bağımsızlık ve sosyalizm" sloganıyla zirveye karşı 5 Temmuz'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda bir miting düzenleyeceğini duyurmuştu.

"TÜM YURTSEVERLERİ MÜCADELEYİ BİRLİKTE YÜKSELTMEYE ÇAĞRIYORUZ"

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO zirvesine ilişkin kentte 13 gün sürecek utanç verici bir yasaklama kararına imza attı. Dünyanın en büyük terör örgütü NATO'nun liderleri Ankara'ya gelecek diye başkentte NATO karşıtı eylem ve etkinliklerin yasaklanmasını öngören bu karara karşı partili avukatlarımız bugün yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açmıştır. Bu ülkenin sahibi ne NATO temsilcileri ne de onların işbirlikçileridir. Bu vesileyle bir kez daha ülkemizin tüm yurtseverlerini, cumhuriyetçilerini, onurlu halkını emperyalizme karşı mücadeleyi birlikte yükseltmeye çağırıyoruz" denildi.

TKP, geçen günlerde NATO karşıtı eylem ve etkinliklerin yasaklanacağına ilişkin kamuoyuna yansıyan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada ise "Ankara'da NATO'yu hak ettiği gibi karşılamak, on binlerce kişiyle bu emperyalist haydutluğun karşısına dikilmek bu ülkenin yurtseverlerinin, cumhuriyetçilerinin, devrimcilerinin, komünistlerinin boynunun borcudur. Bu miting bu anlamıyla sadece TKP'nin değil, ülkemizin tüm onurlu yurttaşlarının ve emperyalizme karşı samimi olarak mücadele yürütenlerin mitingidir" ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: ANKA

Ankara Valiliği, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel TKP'den NATO Zirvesi Yasaklarına Dava - Son Dakika

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