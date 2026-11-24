(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), fon soruşturmaları kapsamında adı geçen siyasetçi ve bürokratlara yönelik adli tedbirleri eleştirdi. Eski Bakan Fatma Betül Sayan'ın ev hapsi tedbiriyle tahliye edilmesine ilişkin, "AKP yargısı açıkça halkın vicdan ve aklına meydan okuyor" açıklaması yapıldı.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), fon soruşturmaları kapsamında siyasetçiler, bürokratlar ve yakınlarına yönelik ortaya atılan iddialar ile uygulanan adli tedbirlere tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Günlerdir kamuoyu ve basında hangi bürokratın hangi siyasetçi ve yakınının fon rezaletinin ne kadar parçası olduğu yazılıp çiziliyor. Güya soruşturmalar açılıp, güya ifadeler alınıyor. Ama günün sonunda adı geçen özellikle AKP iktidarı ile yakınlığı açık önemli görev ve sorumluluk almış isimler için en fazla evinde istirahat zorunluluğu getiriliyor. Bugün son olarak eski AKP'li bakan Fatma Betül Sayan'ın ev hapsi tedbiri ile tahliye edildiği bilgisi basına düştü. AKP yargısı açıkça halkın vicdan ve aklına meydan okuyor ve durumu en az kaza ile nasıl atlatırım uğraşı veriyor.

Memleket kaynaklarının, halkın elindeki avucundaki her kuruşun, işçilerin alın terinin, yaşamlarının bir avuç asalak tarafından sömürüldüğü, yağmalandığı bir düzende yaşıyoruz. Bu düzenin sahipleri, icracıları öldürüyor, yağmalıyor, çalıp çırpıyor ama çoğunlukla cezasız kalıyorlar. İşçilerin kanı elinde olan HABAŞ patronu yalısında, haksız şekilde ve yüzbinlerce insanın mağduriyeti pahasına servet sahibi olan eski vekiller, bürokratlar evlerinde istirahate mecbur bırakılıyor ve buna da adalet diyorlar. Adaleti sağlayacak olan bu adaletsiz düzenin değişmesidir."