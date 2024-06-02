TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu Sonuçlandı

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(ANKARA) - TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. 24 odadan birer üyenin seçilmesi ile oluşan TMMOB Yönetim Kurulu da belirlendi. TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve TMMOB Denetleme Kurulu'nun da seçildiği Genel Kurul'u, 'Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici, Çağdaş Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları'nın çıkardığı Mavi Liste kazandı.

TMMOB 48. Olağan Genel Kurulu tamamlandı. 24 odadan birer üyenin seçilmesi ile oluşan TMMOB Yönetim Kurulu da belli oldu. TMMOB Yüksek Onur Kurulu ve TMMOB Denetleme Kurulu'nun da belirlendiği seçimi 'Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici, Çağdaş Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları'nın çıkardığı Mavi Liste kazandı.

Mavi Liste'deki bütün adaylar kurullarda yer aldı. Yeni TMMOB Yönetim Kurulu, önümüzdeki günlerde ilk toplantısını yaparak yönetim kurulu başkanını, ikinci başkanı, saymanı ve yürütme kurulunu belirleyecek.