TMO Alım Çalışmalarını Sürdürüyor - Son Dakika
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TMO Alım Çalışmalarını Sürdürüyor

TMO Alım Çalışmalarını Sürdürüyor
09.07.2026 12:40
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Hasat mevsimiyle TMO, arpa ve buğday alım çalışmalarına devam ediyor. İncelemeler yapıldı.

Hububat hasat mevsiminin başlamasıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) alım çalışmaları devam ediyor.

Hasat sezonunun başlamasıyla randevu alınarak gelinen TMO'da arpa ya da buğdayın önce değerlendirilme ve derecelendirilmesi yapılıyor.

TMO Ankara Başmüdürü Mustafa Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarım Komisyonu Başkanı Murat Karakaya ile Ayak, Beypazarı ve Eymür alım merkezlerinde incelemede bulundu.

Öztürk, alım merkezlerinde alımları yerinde görerek çalışmaları takip ettiğini söyledi.

Karakaya da buğday ve arpasını biçtiren çiftçinin randevu alarak ürününü TMO'ya getirdiğini dile getirerek, ürünlerin el değmeden makinelerle analiz edildiğini, rutubet, protein, nişasta ve hektolitresinin ortaya çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Murat Karakaya, Mustafa Öztürk, Ekonomi, Ankara, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

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