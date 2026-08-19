TMO, Haşhaş Tohumu Alımına Başlıyor - Son Dakika
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TMO, Haşhaş Tohumu Alımına Başlıyor

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TMO, 2026 yılında haşhaş tohumunu ilk defa 140 liradan alacak. Üreticilere randevu sistemiyle destek sunulacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), haşhaş tarımında sürdürülebilirliğin sağlanması ve üreticilerin korunması amacıyla kilogramı 140 liradan ilk defa haşhaş tohumu da alacak.

TMO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2026 alım döneminde, haşhaş kapsülünün yanı sıra ilk defa haşhaş tohumu da üreticilerden satın alınacak.

Mavi, beyaz ve sarı renkli haşhaş tohumu için alım fiyatının kilogram başına 140 lira olarak belirlendiği bildirilen açıklamada şu bilgiler verildi:

"Haşhaş tohumları, açıklanan alım fiyatı üzerinden barem uygulanmak suretiyle satın alınacaktır. Üreticilerimiz, HÜBAS'ta beyan ettikleri tohum rengi esas alınarak, 2026 yılında TMO'ya teslim ettikleri haşhaş kapsülü miktarının en fazla yüzde 10 fazlası kadar haşhaş tohumu satabilecektir. TMO'ya haşhaş kapsülü teslim etmeyen üreticilerden haşhaş tohumu alımı yapılmayacaktır."

Eski mahsul haşhaş tohumlarının alınmayacağı vurgulanan açıklamada, TMO alım kalite kriterleri için maksimum fire oranlarını, rutubet için yüzde 9, toplam yabancı madde yüzde 10, inorganik madde (taş, toprak vb) yüzde 1, karışık renkli tohum yüzde 3'e kadar belirledi.

Haşhaş tohumu alımları, randevu sisteminden on-line olarak e-Devlet Kapısı, www.tmo.gov.tr veya randevu.tmo.gov.tr, yüz yüze ise başmüdürlükler, şube müdürlükleri ve sabit iş yerlerinde gerçekleştirilecek.

Üreticilerin, ürünlerini randevu aldıkları tarihte TMO alım noktalarına ulaştırmaları isteniyor.

Ürün tesliminde belirlenen çuval şartların yerine getirilmesi gerekiyor, çuval bedeli olarak 15 lira ödeme yapılacak.

Ödemeler teslimden sonraki 21 gün içinde banka hesaplarına yatırılacak.

Üreticiden alınan ürünler 1 Kasım itibarıyla 160 liradan satışa sunulacak.

Kaynak: AA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TMO, Haşhaş Tohumu Alımına Başlıyor - Son Dakika

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