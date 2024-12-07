TMSF'den Mevduat Sigortası Artışı

Güncel

(ANKARA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı'nın fon kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı, 950 bin liraya yükseltildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 650 bin lira olan sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarını, 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 950 bin liraya yüksetti.