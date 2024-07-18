TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle buluştu - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle buluştu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle bir araya geldi. Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'ın termal, doğa turizmi, gastronomi, gıda, sanayi ve mermerin başkenti olduğunu vurgulayarak, birliktelik ve ortak akıl ile başarıya ulaşmanın önemini vurguladı.

18.07.2024 23:27
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Afyonkarahisar'da oda ve borsa meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser'i ziyaret eden Hisarcıklıoğlu, daha sonra ATSO Meclis Toplantı Salonu'nda il, ilçe oda ve borsa meclis üyeleriyle buluştu.

Burada konuşan Hisarcıklıoğlu,??????? Afyonkarahisar'ın termal, doğa turizmi, gastronomi, gıda, sanayi ve mermerin başkenti olduğunu söyledi.

Millet olarak tarihin en büyük depremini yaşadıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, son depremde, ondan önceki depremlerde, orman yangınlarında, sel baskınlarında tüm afetlerde bir ve beraber olunduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu, "Ama biraz rahata erdikten sonra hepimiz ayrı düşünüyoruz, ayrıya düşüyoruz. İşte bu birlikteliği sağlamamız lazım. Birliktelik benim dediğim değil, ortak akla hürmet edersek hep beraber başarıya ulaşırız. Biz bir ve beraber olunca bileğimizi bükecek dünyada kimse yok. Bütün bereket burada." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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