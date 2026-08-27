TOBB Başkanı Mardin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOBB Başkanı Mardin'i Ziyaret Etti

TOBB Başkanı Mardin\'i Ziyaret Etti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rifat Hisarcıklıoğlu, Mardin Valisi ile kentin ekonomik potansiyelini ve yatırımları görüştü.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyet, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'u ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, gerçekleştirilen ziyarette Hisarcıklıoğlu tarafından kentte TOBB bünyesinde gerçekleştirilen ve planlanan yatırımlar hakkında Vali Akkoyun'a bilgi verildiği belirtildi.

Ziyarette ayrıca Mardin'in ekonomik ve ticari potansiyeli, özel sektör yatırımları, iş dünyasının beklentileri, istihdam ve üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar ile şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak yeni yatırım ve projelerin değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği, Mardin Valiliği, Ekonomi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Mardin'i Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Frankfurt Havalimanı’nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü Frankfurt Havalimanı'nda sivrisinek kaynaklı sıtma salgını: 2 ölü
Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın Tutuklanan devlet hastanesi doktorunun hesabından çıkan paraya bakın
Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem Şara bizzat test etti Suriye’de 47 yıl sonra yeni dönem! Şara bizzat test etti
Eski halinden eser yok görenler tanımakta zorlandı Eski halinden eser yok! görenler tanımakta zorlandı
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Gece yarısı sokağa döküldüler Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı Gece yarısı sokağa döküldüler! Deprem sandılar ama gerçek bambaşka çıktı

21:50
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
Beşiktaş kaybetmesine rağmen Avrupa Ligi biletini aldı
21:43
Nepal’de “İnsanlık bitmiş“ dedirten görüntüler
Nepal'de "İnsanlık bitmiş" dedirten görüntüler
21:28
Canlı anlatım: Maçın başında kırmızı kart ve gol üst üste
Canlı anlatım: Maçın başında kırmızı kart ve gol üst üste
20:38
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
Adalet Bakanı Gürlek: Ahbap soruşturması derinleşecek, yeni dalgalar olabilir
19:11
Suudi Arabistan’ı kum fırtınası vurdu
Suudi Arabistan'ı kum fırtınası vurdu
19:00
Fenerbahçe ve Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2026 22:35:26. #7.13#
SON DAKİKA: TOBB Başkanı Mardin'i Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement