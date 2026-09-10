TOBB, Polatlı\'da 250 öğrenciye 260 bin liralık okul kıyafeti desteği verdi

Polatlı ilçesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 250 öğrenciye okul kıyafeti desteği verildi.

Polatlı Ticaret Borsasında düzenlenen teslim törenine, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Eroğlu, Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Yahya Toplu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TOBB'un aktardığı 260 bin liralık kaynakla ihalesi yapılarak tedarik edilen okul kıyafetleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Polatlı Ticaret Borsası Başkanı Toplu, açıklamasında, okula ve bir üst kademeye geçiş yapan 1'inci, 5'inci ve 9'uncu sınıflardaki 250 öğrenciye ulaştırılacak kıyafetlerin, okul müdürleri aracılığıyla doğrudan teslim edileceğini ifade etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Eroğlu da 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde velilerin önemli bir ihtiyacının karşılandığını belirterek, katkılarından dolayı TOBB ve Polatlı Ticaret Borsası yönetimine teşekkür etti.