Tochigi'de plastik fabrikası yangını 38 araçla 24 saati aşkın süredir sürüyor - Son Dakika
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Tochigi'de plastik fabrikası yangını 38 araçla 24 saati aşkın süredir sürüyor

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Tochigi\'de plastik fabrikası yangını 38 araçla 24 saati aşkın süredir sürüyor
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Tochigi eyaletindeki Nakagawa kasabasında bir plastik fabrikasının deposunda pazartesi çıkan yangın 24 saati aşkın süredir sürüyor. Yaralanan olmazken bölgeye 38 itfaiye ve acil durum aracı sevk edildi, yaklaşık 800 metrekarelik depoda plastik ürünler yanmaya devam ediyor.

TOKYO, 13 Ekim (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun kuzeyindeki Tochigi eyaletinde bulunan plastik fabrikasında çıkan yangın 24 saati aşkın süredir devam ediyor.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin polis ve itfaiye kaynaklarına dayandırdığı haberine göre yangın, pazartesi günü yerel saatle 05.00 sularında Nakagawa kasabasında bulunan plastik fabrikasında çıktı. Pet şişe gibi plastik ürünlerin üretildiği tesisin deposunda başlayan yangında yaralanan olmadığı bildirildi.

Haberde, bölgeye toplam 38 itfaiye ve acil durum aracı sevk edildiği belirtilirken, yangının salı günü yerel saatle 07.00 itibarıyla henüz kontrol altına alınamadığı aktarıldı.

Habere göre alevler şiddetini kaybederken, yaklaşık 800 metrekarelik depoda bulunan plastik ürünler yanmaya devam ediyor. Binanın çökmesi nedeniyle enkaz alanında yangının çıkış noktasını tespit etmek güçleşirken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.

Fabrika 24 saat esasına göre çalışmasına rağmen yangın anında depoda hiçbir çalışanın bulunmadığı ve tüm işçilerin güvenli şekilde tahliye edildiği bildirildi.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Tochigi'de plastik fabrikası yangını 38 araçla 24 saati aşkın süredir sürüyor - Son Dakika
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