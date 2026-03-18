TOGÜ\'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü programı geçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yusuf Temür, rektör danışmanları, dekanlar, müdürler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Rektörü Yılmaz, yaptığı konuşmada, 111. yılında Çanakkale Zaferi'nin bütün kahramanlarını ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle anarak, "Tarihsel süreçte topraklarımız çokça işgal edilmeye çalışıldı ancak bu girişimler büyük hüsrana uğratıldı. Aziz milletimiz, 'Çanakkale geçilmez' diyerek yurdumuzu düşman işgalinden korudu. Tüm olumsuzluklar ve tüm yokluklara rağmen Türk'ün gücünü bütün dünyaya gösterdi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nde başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyor, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ardından Devlet Konservatuvarı tarafından icra edilen "Çanakkale Şehitleri Anma Konseri", salonda duygu yüklü anlar yaşattı.