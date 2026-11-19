Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 59 farklı ülkeden 3 bin 487 yabancı öğrencinin eğitim gördüğü bildirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, farklı ülkelerden gelen öğrencileriyle uluslararası öğrenci sayısını artırmayı sürdürüyor.

Üniversitede halen 59 ülkeden toplam 3 bin 487 yabancı öğrenci eğitim hayatına devam ediyor. 2026 yılı içinde yeni kayıt yaptıran uluslararası öğrenci sayısı ise 1040'a ulaştı. Üniversiteye bu yıl kayıt yaptıran bininci uluslararası öğrenci dolayısıyla Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) kutlama programı düzenlendi.

Programa katılan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, bininci öğrenciye hediye takdim etti. Üniversitenin uluslararasılaşma çalışmaları kapsamında düzenlenen programda, farklı ülkelerden öğrencilerin Tokat'ta eğitim görmesinin oluşturduğu kültürel çeşitlilik ön plana çıktı. 59 ülkeden öğrenciyi bünyesinde barındıran TOGÜ, uluslararası eğitim alanındaki çalışmalarını ve yabancı öğrenci kabulünü sürdürüyor.