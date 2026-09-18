TOGÜ'de bağımlılıkla mücadele eğitimi 21 üniversitenin katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOGÜ'de bağımlılıkla mücadele eğitimi 21 üniversitenin katılımıyla tamamlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ\'de bağımlılıkla mücadele eğitimi 21 üniversitenin katılımıyla tamamlandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi koordinasyonunda düzenlenen Bağımlılıkla Mücadele Akademisi, 15-17 Eylül'deki eğitim programıyla sona erdi. Anadolu Üniversiteler Birliğine üye 21 üniversiteden akademisyen ve uzmanların katıldığı programda tütün, alkol, teknoloji, madde ve kumar bağımlılığı oturumlarda ele alındı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) Bağımlılıkla Mücadele Akademisi sona erdi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi koordinasyonunda, Anadolu Üniversiteler Birliği ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğiyle 15-17 Eylül'de düzenlenen "Bağımlılıkla Mücadele Akademisi - Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Uygulayıcı Eğitimi", eğitim programıyla tamamlandı.

Programa, Anadolu Üniversiteler Birliğine üye 21 üniversiteden akademisyenler ve uzmanlar katıldı. Program kapsamında bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmalar, etkili eğitim ve sunum teknikleri, bağımlılık türleri, yeni trendler ve uygulama yöntemleri ele alınırken, üniversiteler arasında bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik oturumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılar eş zamanlı eğitim oturumlarında bir araya geldi. Tütün, alkol, teknoloji, madde ve kumar bağımlılığı başlıklarının ele alındığı oturumlarda, bağımlılığın bireysel ve toplumsal boyutlarının yanı sıra önleme çalışmalarında kullanılabilecek yaklaşım ve uygulamalar değerlendirildi.

Akademisyenlerin farklı alanlardaki bilgi ve saha deneyimlerini paylaştığı oturumlarda, üniversitelerde yürütülebilecek bağımlılıkla mücadele ve farkındalık çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: AA
Gaziosmanpaşa ÜniversitesiGüncelEylülTokatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı Vicdansız baba “Kızını dövmeyen dizini döver“ dedi Kızlarını yatağa zincirleyen anne-baba tutuklandı! Vicdansız baba "Kızını dövmeyen dizini döver" dedi
Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim’i satın almak için görüşmelere başladı Devlet bankası, Katılımevim ve Birevim'i satın almak için görüşmelere başladı
Çayırbaşı’nda havaya 5 el ateş açıldı Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi Çayırbaşı'nda havaya 5 el ateş açıldı! Kalaşnikofu kullanan şüphelinin 14 yaşında olduğu belirlendi
Polise bıçak çekip direndi Nedeni de olay kadar enteresan Polise bıçak çekip direndi! Nedeni de olay kadar enteresan
İş insanına ’dana deviren’ tuzağı Başrolde eski eşi ve çocukları var İş insanına 'dana deviren' tuzağı! Başrolde eski eşi ve çocukları var
Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti Boşandığı kadını tabancayla öldüren şahıs, yakalanacağını anlayınca intihar etti
11:10
A Milli Takım’a alınmayan yıldız, Fransa Ligi’nin en iyisi seçildi
A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi
11:07
MİT’ten yasa dışı forex operasyonu 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL’lik mal varlığına el kondu
MİT'ten yasa dışı forex operasyonu! 174 kişi gözaltında, 1.5 milyar TL'lik mal varlığına el kondu
10:49
Bahçeli’nin duygusal anları Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
Bahçeli'nin duygusal anları! Sesini duyunca dayanamadı: Mahvettin bizi
10:29
Atılan manşetler olay Bütün Fransa Beşiktaş’ı konuşuyor
Atılan manşetler olay! Bütün Fransa Beşiktaş'ı konuşuyor
10:07
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
Bakan Şimşek: Piyasalarda yaşananlar sınırlı sayıda fonda gerçekleşti, genele yayılmış risk yok
10:02
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı O anlar kamerada
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2026 11:19:31. #.0.2#
SON DAKİKA: TOGÜ'de bağımlılıkla mücadele eğitimi 21 üniversitenin katılımıyla tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement