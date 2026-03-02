TOGÜ'de Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası - Son Dakika
TOGÜ'de Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası

TOGÜ\'de Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası
02.03.2026 12:48
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen satranç turnuvasında zihinsel beceriler geliştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) satranç turnuvası yapıldı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, TOGÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörlüğü, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şubesi, TOGÜ Genç Yeşilay Topluluğu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Satranç Kulübü, Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Tokat İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen "Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası" Tokat Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Farklı yaş gruplarından ve üniversite öğrencilerinden yoğun katılımın olduğu turnuvada katılımcılar, centilmence mücadele ederken zihinsel becerilerini geliştirme fırsatı buldu. Etkinlikte, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı ve üretken yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasında zihinsel aktivitelerin önemi vurgulandı.

Etkinliğe TOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Raşit Kılıç, TOGÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Eyüp Çağatay Zengin, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Tokat Şube Başkanı Şeyda Ateş, TOGÜ Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Dr. Öğretim Görevlisi Tuğba Dağdeviren ve Koordinatör Yardımcısı Öğretim Görevlisi Dr. Ece Zengin katıldı.

Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Gaziosmanpaşa, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel TOGÜ'de Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası - Son Dakika

SON DAKİKA: TOGÜ'de Sağlıklı Zihinler Satranç Turnuvası - Son Dakika
