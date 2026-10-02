TOGÜ'de Sivil Savunma öğrencilerine ve personele ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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TOGÜ'de Sivil Savunma öğrencilerine ve personele ilk yardım eğitimi verildi

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TOGÜ İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine ve personele ilk yardım eğitimi verdi. Eğitimde olay yeri değerlendirmesi ve doğru müdahale yöntemleri aktarıldı; katılımcıların acil durumlarda yetkinlik kazanması amaçlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) öğrenci ve personele ilk yardım eğitimi verildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri ile akademik ve idari personele yönelik ilk yardım eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitim programında katılımcılara acil durumlarda olay yeri değerlendirmesi, doğru ve bilinçli müdahale yöntemleri ile temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin bilgi ve beceriler aktarıldı.

Uygulamalı çalışmalarla desteklenen eğitimlerde katılımcıların acil durumlar karşısında doğru müdahalede bulunma konusunda yetkinlik kazanmaları amaçlandı.

İlk yardım konusunda toplumsal farkındalığın artırılmasına ve acil durumlarda doğru müdahale bilgi ve becerilerinin yaygınlaştırılmasına katkı sunmayı amaçlayan eğitimlerin TOGÜ İlkyardım Eğitim Merkezi Koordinatörlüğü tarafından sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA
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