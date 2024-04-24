TOGÜ\'de Üretilen Unlu Mamul Ürünleri Tüketime Sunuldu

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) üretilen unlu mamul ürünleri, tüketime sunuldu.

TOGÜ'de kurulan fırınlarda üretilen unlu mamul ürünleri, sosyal tesislerde personel ve öğrencilere servis ediliyor.

Tokat Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Resul Gerçekcioğlu, yaptığı açıklamada, aşçılık programı bünyesinde başlatılan projenin ilk ürünlerinin üretildiğini belirterek, "Öğrenciler, iki yıllık öğrenim sürecinin bir yılını laboratuvarda geçirecek. Tam donanımlı eğitim alarak hazır hale gelecek. 60 farklı ürün üretilecek. Ürünler, modern fırınlarda üretildi. Öncelikli olarak kurumumuza, sonrasında ise dışarıdan gelecek taleplere cevap verilecek. Personel ve öğrencilerimizin ana ürün ekmek ihtiyacı karşılanacak." ifadelerini kullandı.