TOGÜ\'de Yerli Hijyen Ürünleri Üretimi Başladı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 60 farklı hijyen ve temizlik ürünü üretilecek.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, temizlik, hijyen ve kişisel bakım ürünleri alanında önemli bir girişimle TOGÜ HİJYENLAB markasını hayata geçirildi.

Üniversitenin İlaç Kozmetik AR-GE ve ÜR-GE laboratuvarlarında geliştirilen bu marka, tamamen yerli üretim anlayışıyla çevre dostu ve yenilikçi ürünler sunmayı hedefliyor. Günlük 5 ton üretim kapasitesine sahip HİJYENLAB üretim laboratuvarında toplamda 60 farklı hijyen ve temizlik ürününün üretilmesi planlanıyor.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "İlk kez üniversitemiz bünyesinde Kimya Teknolojisi bölümü iş birliğiyle hijyen, bakım ve temizlik ürünleri üretildi. Üretilen ürünlerin tamamının bir araştırma sürecinden geçiyor. Süreç sonunda ürünlerin paketlendiğini ve hizmete sunuldu. Amacın sadece üretim olmadığını, aynı zamanda öğrencilerin araştırma ve geliştirme yapmalarına fırsat sağlandı. Laboratuvarda birçok lisansüstü çalışmanın yapılacak. Ürünler sağlıklı ve çevre dostu olması. Üretilen ürünlerin tamamının yerli olması. 60 farklı hijyen ve temizlik ürünün üretilmesi hedeflendi. Laboratuvarda 30 ürünün üretimi yapıldı." ifadelerini kullandı.