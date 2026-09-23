TOGÜ Rektörü Yılmaz, 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Albay Yılmaz\'ı ağırladı

Tokat 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanı Piyade Albay Yaşar Yılmaz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, 48. Piyade Er Eğitim Alay Komutanlığına atanan Piyade Albay Yaşar Yılmaz, Rektör Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yılmaz, Albay Yılmaz'a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretin ardından Albay Yaşar Yılmaz, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren Milli Teknoloji Atölyesini ziyaret etti, atölyede yürütülen çalışmalar ve öğrencilerin teknoloji alanındaki proje ve faaliyetleri hakkında bilgi aldı.