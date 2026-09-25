TOGÜ 'Tokat'a Değer Katanlar' kitabını Taşlıçiftlik İlkokulu'nda öğrencilere dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TOGÜ 'Tokat'a Değer Katanlar' kitabını Taşlıçiftlik İlkokulu'nda öğrencilere dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ \'Tokat\'a Değer Katanlar\' kitabını Taşlıçiftlik İlkokulu\'nda öğrencilere dağıttı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOGÜ akademisyenlerince hazırlanan ve TOGÜ yayınevinin çıkardığı 'Tokat'a Değer Katanlar' kitabı, Taşlıçiftlik İlkokulu'nda Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın katılımıyla öğrencilere dağıtıldı. Eser, Tokat'a değer katan tarihi ve edebi şahsiyetleri öğrencilere tanıtmayı amaçlıyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) yayınlarından "Tokat'a Değer Katanlar" kitabı öğrencilere dağıtıldı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, TOGÜ yayınevinden yayımlanan ve TOGÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan "Tokat'a Değer Katanlar" adlı eser, Taşlıçiftlik İlkokulu'nda Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın katılımıyla öğrencilere verildi.

Yılmaz, "Bir şehri büyük yapan yalnızca sahip olduğu eserler değil, yetiştirdiği insanlardır. Tokat, asırlar boyunca ilmin, irfanın, sanatın, devlet geleneğinin ve yüksek ahlaki değerlerin yeşerdiği kadim bir medeniyet şehridir. Bu topraklardan yetişen nice alim, devlet adamı, komutan, şair ve mütefekkir yalnızca Tokat'ın değil, milletimizin ve medeniyetimizin hafızasında silinmez izler bırakmıştır." ifadelerini kullanıldı.

Tokat'ın tarihi, kültürel ve toplumsal birikimine katkı sunan önemli şahsiyetlerin tanıtıldığı eserle öğrencilerin yaşadıkları şehrin geçmişini, kültürel zenginliklerini ve Tokat'a değer katan isimleri daha yakından tanımaları amaçlanıyor.

Gazi Osman Paşa'dan Danişmend Ahmet Gazi'ye, Gülbahar Hatun'dan Molla Lutfi ve Molla Hüsrev'e, İbn-i Kemal'den Seyyid Hasan Paşa'ya uzanan geniş bir tarihi şahsiyetler yelpazesini ele alan eser, Cahit Külebi ve Mustafa Necati Sepetçioğlu gibi edebiyat dünyasının önemli isimlerini de okuyucularla buluşturuyor.

Kaynak: AA
Fatih YılmazKültür SanatRektörKültürEğitimGüncelTokatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırıkhan’da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu Kırıkhan'da Down sendromlu Pınar Aksoy gelinlik giydi, düğün töreniyle hayaline kavuştu
Rostov’da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi Rostov'da İHA saldırısında hasar gören Novoşahtinsk rafinerisi üretime ara verdi
Manisa’da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu Manisa'da yaşlı kadın konakladığı kaplıcanın havuzunda ölü bulundu
Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi Casusluk soruşturmasında 3 eski MASAK başkanının ifadesi alınacak: Erdoğan ve bakanlara ilişkin sorgulamalar tespit edildi
Galatasaray’da Okan Buruk kararı Dursun Özbek canlı yayında duyurdu Galatasaray'da Okan Buruk kararı! Dursun Özbek canlı yayında duyurdu
Yemen’de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan’dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti Yemen'de ilerleyen Husilere Suudi Arabistan'dan cihat çağrısı: Müftü Favzan ilan etti
17:08
Kılıçdaroğlu’ndan milli duruş Erdoğan’a destek verip Netanyahu’ya saydırdı
Kılıçdaroğlu'ndan milli duruş! Erdoğan'a destek verip Netanyahu'ya saydırdı
17:02
İlkay Gündoğan’ın ailesine AVM’de çirkin sözler Oğlu ağladı
İlkay Gündoğan'ın ailesine AVM'de çirkin sözler! Oğlu ağladı
16:41
AYM önündeki eylemde acı olay Emekli polis “geçinemiyorum“ diyerek...
AYM önündeki eylemde acı olay! Emekli polis "geçinemiyorum" diyerek...
16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen’e müdahale edecek mi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkça soruldu: Türk ordusu Yemen'e müdahale edecek mi?
16:02
Dev maç için bomba skor tahmini Gerçekleşirse aylarca konuşulur
Dev maç için bomba skor tahmini! Gerçekleşirse aylarca konuşulur
15:22
Salah sevgisi bunu da yaptırdı 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Salah sevgisi bunu da yaptırdı! 1200 kilometre gelip oturduğu taşı öptü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 17:32:10. #7.13#
SON DAKİKA: TOGÜ 'Tokat'a Değer Katanlar' kitabını Taşlıçiftlik İlkokulu'nda öğrencilere dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei