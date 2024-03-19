Tokat\'ın Almus ilçesinde aile ve toplum sağlığı merkezi açıldı

Tokat'ın Almus ilçesinde yapılan aile ve toplum sağlığı merkezi, törenle açıldı.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, devletin özellikle sağlık alanında büyük adımlar attığını, 20 yıl boyunca yapılan eserler, aynı zamanda sosyal hizmetler ve engellilerle ilgili yaklaşımlarda çağ atladıklarını anlattı.
Engelli yakınlarının "Gözüm arkada kalmadı" diyecek konuma geldiğini dile getiren Hatipoğlu, "Devletin sosyal imkanlarını vatandaşımıza eşit, zamanında ve en güzel şekliyle ulaştırmak gibi bir hedefimiz var." dedi.
AK Parti Tokat Milletvekili Cüneyt Aldemir de güçlü devletlerin güçlü eğitim ve güçlü sağlık politikaları ile anıldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Biz de çok şükür ki 22 yılda sağlıkta gerçekten çok büyük çığır açtık. Şu anda tüm ülkelerin sağlıkta özellikle Türkiye'nin yol haritasını ve yapmış olduğu faaliyetleri takip ettiği bir ülke konumuna geldik. İktidara geldiğimizden itibaren yaptığımız sosyal tesisler, hastaneler ve aile sağlığı merkezleri ile ülkemizde insanların sağlığa ve eğitime ulaşılabilir olma özelliğini artırmaya yönelik bir politika izledik, son dönem de de özellikle aile sağlığı merkezleri, 112 istasyonları ve sağlık müdürlüklerimizin ilçemize kazandırılması noktasında büyük atılımlar yaptık. Bugüne kadar sadece şehir merkezinde 8 aile sağlığı merkezi yaptık."
Açılışa Almus Kaymakamı Emre Çömen, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
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