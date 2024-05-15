Tokat Başçiftlik ilçesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi - Son Dakika
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Tokat Başçiftlik ilçesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Tokat Başçiftlik ilçesinde Gençlik Yürüyüşü düzenlendi

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda başlayıp ilçe merkezinde sona erdi. Yürüyüşe Kaymakam Vekili, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

15.05.2024 16:38
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Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Gençlik Yürüyüşü gerçekleştirildi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda başlayan yürüyüşün ilk etabı, Yüksel Bayram Parkı'nda tamamlandı.

Burada katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Ardından devam eden yürüyüş, ilçe merkezinde sona erdi.

Yürüyüşe Kaymakam Vekili Serhat Satış, Belediye Başkanı Şaban Bolat, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevdet Avşar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erkan Öztürk ile daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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