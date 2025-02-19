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Tokat Belediyesi, mezarlık hizmetlerini ücretsiz sunmaya başladı

TOKAT - Tokat Belediyesi mezarlık hizmetlerini ücretsiz sunarak, vatandaşlarının zor günlerinde yanlarında olmayı hedefliyor.

Tokat'ta bir ilki daha gerçekleştiren Tokat Belediyesi, vatandaşlara mezarlık hizmetlerini ücretsiz sunmaya başladı. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yakınlarını kaybeden vatandaşlar için çok önemli bir hizmeti hayata geçirdiklerini duyurdu. Mezarlıklar Müdürlüğü'nün aktif hale gelmesiyle birlikte, ölüm belgesiyle başvurulan her türlü defin işlemi Tokat Belediyesi tarafından karşılanacak. Kefenden defin işlemlerine kadar bütün süreç, belediye tarafından sağlanan hizmetlerle kolaylaştırılacak. Yeni hizmetle birlikte, Tokat Belediyesi vatandaşlardan hiçbir ücret talep etmeksizin, defin işlemleri için tüm gerekli hizmetleri sunacak. İmamlar ve teknik ekipler, defin sürecinin başından sonuna kadar her aşamada vatandaşlara rehberlik edecek. Ayrıca, belediye taziye araçlarıyla da vatandaşlara destek verecek. 11 adet taziye aracı hem yazın klimalı hem de kışın ısıtmalı ortamlarıyla, taziye ziyaretinde bulunan vatandaşların konforunu sağlayacak.

"Zor günlerinde vatandaşlarımızın yanlarındayız"

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu; "İnsanın en zor zamanları, yakınlarını kaybettiği dönemlerdir. Biz de bu hassasiyetle hareket ederek, Tokat'ta bir ilke imza attık. Mezarlıklar Müdürlüğü'müzü kurarak, bu zor günlerinde vatandaşlarımızın yanlarında olacağız" dedi.

"Bilgi sistemi ile lokasyonlar canlı takip edilecek"

Belediye olarak kısa süre sonra mezarlık bilgi sistemi kuracaklarının müjdesini veren Yazıcıoğlu; "Bu sistemle defin işlemi sırasında vatandaşlar, yakınlarının mezar yerlerini ve mezarlıklar içindeki lokasyonları canlı olarak takip edebilecek. Bu sistem sayesinde, mezarlık seçimi de kolaylıkla yapılabilecek. Tokat Belediyesi, başından sonuna kadar, kefeninden defin işlemlerine kadar tüm hizmetleri ücretsiz bir şekilde sunarak, vatandaşlarının yanında olmaya devam edecek" diye konuştu.