Tokat Belediyesinin 4 mahallede yürüttüğü kentsel dönüşümde 21 konut 15 günde yıkıldı - Son Dakika
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Tokat Belediyesinin 4 mahallede yürüttüğü kentsel dönüşümde 21 konut 15 günde yıkıldı

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Tokat Belediyesinin 4 mahallede yürüttüğü kentsel dönüşümde 21 konut 15 günde yıkıldı
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Tokat Belediyesinin 4 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinde 148 konutun yıkımı planlanıyor. Yıkıma hazır hale getirilen 56 konuttan 21'inin yıkımı 15 günde tamamlandı; Başkan Yazıcıoğlu bölgenin rekreasyon alanına dönüştürüleceğini söyledi.

TOKAT'ta 4 mahalleyi kapsayan 'Kentsel Dönüşüm Riskli Alanı Projesi' kapsamında 148 konutun yıkımı planlanırken, yıkıma hazır hale getirilen 56 konuttan 21'inin yıkımı 15 günde tamamlandı. Saha çalışmalarını inceleyen Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, projenin tamamlanmasıyla bölgenin rekreasyon alanına dönüştürüleceğini söyledi.

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen Kentsel Dönüşüm Riskli Alanı Projesi; Erenler, Semerkant, Kabe-i Mescit ve Cami-i Kebir mahallelerini kapsayan bölgede devam ediyor. Yıkım çalışmalarının yanı sıra yeni konut projeleri, alternatif ulaşım yolları ve tarihi hanların kamulaştırılmasını da içeren proje ile bölgenin yeniden düzenlenmesi hedefleniyor. Planlama dahilinde toplam 148 konutun yıkılması öngörülürken, boşaltılarak yıkıma hazır hale getirilen 56 konuttan 21'inin yıkımı yaklaşık 15 günlük süreçte gerçekleştirildi. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, belediye başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte bölgede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Yıkım süreci ve projenin hedeflerine ilişkin açıklamada bulunan Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "Kentsel Dönüşüm alanı dediğimiz Erenler, Semerkant, Kabe-i Mescit ve Cami-i Kebir olmak üzere dört mahallemizi ilgilendiren lokasyonda yürüttüğümüz Kentsel Dönüşüm çalışmasında yıkım sürecimizde 15 günü geride bıraktık. Toplamda 148 tane yapımız var ve sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bugüne kadar 21 evin yıkımını gerçekleştirdik, 56 tanesi ise yıkıma hazır hale getirildi" dedi.

Haber: Fatih YILMAZ-TOKAT-DHA

Kaynak: DHA
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